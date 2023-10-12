В Днепре и области тысячам домов отключат свет с 16 по 20 октября: все адреса

В Днепропетровской области на следующей неделе снова запланировано масштабное отключение света.

В Центральной энергетической компании в очередной раз анонсировали масштабное отключение света. Причина традиционная – проведение ремонтных и других работ на линиях электропередач. Иногда электроэнергии может быть не более 10 часов.

Выключать свет будут в Днепре, Павлограде, Желтых Водах, Криворожском и Новомосковском районах.

Днепр

16 октября з 8 до 17:00:

ул. Гладкова: 22-32 (парни);

ул. Инженерная: 8, 10;

ул. Казакевича: 5, 7;

ул. Агатовой: 1;

ул. Бехтерева: 1;

ул. Бориса Кротова: 17, 19, 24, 39;

ул. Бутакова: 4;

ул. Радуга: 1, 2А, 3, 5, 7, 15, 20А, 22А, 24, 26А, 27, 32, 36, 38, 48, 96, 181, 211;

ул. Весенняя: 5, 16, 31, 35;

ул. Вячеслава Тютина;

ул. Даниила Нечая: 3-9, 11-25 (нечетные), 29, 31;

ул. Дорога: 1А, 2, 3, 5А, 7, 14, 16;

ул. Заводская: 36;

ул. Земская: 1, 3А;

ул. Оздоровительная: 18, 20;

ул. Северная: 3, 15;

ул. Подмогильного: 5Б, 7, 9, 17Т, 21;

ул. Соломенская: 4-14 (парные), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131Г;

ул. Татарский: 8, 10, 131Г, 141, 143, 154, 159, 163, 164Б, 165, 167, 175, 177, 179;

ул. Яхонтова: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12А, 20, 21, 25, 31, 33;

пров. Голубой: 2-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;

пров. Янтарный: 1-6, 11, 12А, 14-20 (парные), 26, 157;

пров. Вячеслава Тютина;

пров. Розовый: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;

пров. Изумрудный: 1, 2А, 3-7, 9-15 (нечетные), 16-23, 25-33 (нечетные);

пров. Фиалковый: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-41, 43, 44-60 (парные);

16 октября з 8 до 17:00 в поселке Обуховка:

ул. Грибовая: 82;

ул. Некрасова: 54А, 58А, 63, 67, 71-77 (нечетные), 81-89 (нечетные), 95, 97, 99, 103, 107.

17 октября з 8 до 17:00

ул. Бориса Мозолевского: 11, 13, 15;

ул. Гладкова: 8, 11, 13, 17, 17А, 19А, 25-31 (нечетные);

ул. Инженерная: 2, 2А, 2Б, 2Д, 4, 4А, 6;

ул. Казакевича: 1-4;

ул. Казак Мамая: 30;

ул. Михаила Максимовича: 2, 4, 6-9;

просп. Богдана Хмельницкого: 113, 115, 118Д, 118К, 119-133 (нечетные), 133Б;

ул. Бехтерева: 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;

ул. Бориса Кротова: 9А, 17К, 19, 24М, 31, 35, 39;

ул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12/1, 17А, 21, 252;

ул. Радуга: 36А;

ул. Даниила Нечая: 1, 4-9, 11А, 13, 17-25 (нечетные), 29, 31;

ул. Дивизионная: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (нечетные), 157;

ул. Мечникова: 10, 11;

ул. Оздоровительная: 1-7, 9А, 11А, 12А;

ул. Оранжевая: 1-4, 6-24, 26-39, 42-44, 46, 47, 49-70, 72, 74, 78-84 (парни);

ул. Павлова: 1, 4, 12;

ул. Пирогова: 1-6, 8-13, 16-22 (парные), 23, 25-27, 35, 41, 45;

ул. Подмогильного: 7, 9, 17Т;

ул. Соломенская: 1;

пров. Вячеслава Тютина: 1-12, 14-16, 18, 20;

Также в пригороде Днепра 17 октября с 8 до 17:00 света не будет:

с. Опытное: ул. Бехтерева: 23;

с. Новоалександровка: ул. Оздоровительная: 13; ул. Пирогова: 7, 51.

18 октября з 8 до 17:00

ул. Данила Нечая: 17, 19Д, 21, 23, 25;

19 октября з 08:00 до 17:00:

ул. Бориса Кротова: 1Б;

ул. Краснопольская: 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 11, 11А, 13А, 13Б, 15;

просп. Богдана Хмельницкого: 93, 116.

20 октября з 8 до 17:00

ул. Ангарская: 1-14;

ул. Отрадная: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10, 11-13;

ул. Гладкова: 38А;

ул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10-16 (парни);

ул. Константиновская: 1-12, 12А, 13-16, 18;

ул. Ленская: 1-9, 9/1, 10-12, 12А, 13, 14;

ул. Макаренко: 1-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31;

ул. Моцарт: 1-14;

ул. Александры Рындовской: 42-45, 47-65 (нечетные), 66, 67, 67А, 68-80, 82-88, 88А, 89-92, 94-118 (парные);

ул. Павла Тычины: 1, 1В, 3, 5, 7;

ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15А, 15Б, 17, 19, 21;

ул. Печерская: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 9-17 (нечетные);

ул. Серпуховская: 1-14;

ул. Солидарно: 1, 1А, 3, 4А, 5-15 (нечетные);

ул. Сурская: 71-96, 98-117, 119-131, 133-143 (нечетные);

ул. Филатова: 1-5, 7;

ул. 152-й Дивизии: 160Д;

ул. Аэродром: 32, 147, 227, 271, 303;

ул. Аэропорт: 37, 70, 160Б, 209, 210А, 211, 223А, 263, 303;

ул. Строителей: 10Н, 17;

Также в пригороде Днепра 20 октября с 8 до 17:00

с. НОВОАЛЕКСАНДРОВКА: ул. Аэродром: 14Б, 211;

с. СТАРЫЕ КОДАКИ: ул. Аэропорт: 33, 70, 145, 160г, 187, 209, 210г, 250.

Павлоград

16-17 октября з 08:00 до 17:00:

ул. Промышленная: 1, 1А, 9, 11, 13, 13А, 15, 17.

18 октября з 8 до 17:00

ул. Королева Сергея: 1, 2, 3А, 4/1, 6/2, 8А, 10, 12;

ул. Виталия Шкуренко: 1, 2А, 3, 4, 6/1;

ул. Днепровская: 460, 464В;

ул. Кравченко: 1-3, 5, 7, 9;

ул. Новая: 1, 2/4, 3А, 4-8, 10-28 (парни);

ул. Почтовая: 1-6, 8-10, 12-28 (парни);

ул. Промышленная: 1, 9-17 (нечетные);

ул. Соборная: 105А.

На 19 октября з 08:00 до 17:00:

ул. Виталия Шкуренко: 1, 2/1, 3, 4, 6/1;

ул. Королева Сергея: 2, 4/1, 6/2, 8, 12;

ул. Почтовая: 1А, 2-6, 8-10, 12-28 (парни).

Новомосковский район

17 октября з 07:00 до 17:00

смт. ГУБИНИХА:

ул. Берегового: 31;

ул. Липовая: 1-14;

ул. Лесная: 1Г, 2-4, 5Г, 6-17, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 32;

ул. Молодежная: 1-12, 1037г, 1040г.

18 октября з 08:00 до 17:00:

смт. ГУБИНИХА:

ул. Берегово: 16Г, 20, 21-29 (нечетные);

ул. Заводская: 1-30, 32.

19 октября 08:00 до 17:00:

смт. ГУБИНИХА:

ул. Берегово: 16Г;

ул. Лесна: 1, 2, 19;

ул. Лесная: 12;

ул. Новая: 3Г, 4, 6, 10, 14.

Желтые Воды

16 октября з 7 до 17:00

бульвар Свободы: 43, 43А, 43Б, 49, 49А, 49Б, 49Р, 51, 56Б;

ул. Богуна;

ул. Героев Чернобыля.

17 октября з 08:00 до 17:00

ул. Железнодорожная: 4;

ул. Казакова: 2, 5, 5Б, 7.

На 18 октября з 08:00 до 17:00:

ул. Партизанская: 1Г;

ул. Транспортная: 1, 10Г, 14;

ул. Украинский: 34А, 43, 45, 46;

пров. Августовский.

На 19 октября з 08:00 до 17:00:

ул. Михаила Грушевского: 4, 30, 32, 34, 34/1, 36, 38, 40, 40А;

ул. Партизанская;

ул. Ярослава Мудрого: 6, 6А, 8, 10;

ул. Базарно: 46А;

ул. Транспортная: 1-16, 18, 22, 24, 26;

ул. Украинский: 9, 10, 12-22, 25, 26, 28-36, 36А, 37-39, 39А, 40-42;

ул. Школьно: 31, 38;

ул. Базарно: 46А;

ул. Строителей: 1-6, 9-27 (нечетные);

ул. М. Пошедина: 1-6;

ул. Школьно: 1–3.

КРИВОРОЖСКИЙ РАЙОН

16 октября з 9:00 до 16:00

с. ЛОЗУВАТКА:

ул. Новая: 8, 9А, 10, 11, 12А;

ул. Павла Проценко: 1-44, 46-52 (парни).

17 октября з 09:00 до 21:00:

с. ЛОЗУВАТКА:

ул. Л. Украинки: 1-3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 22-30 (парные), 31, 32, 38-46 (парные), 47, 56.

Будут ли выключать свет абонентам ДТЭК — неизвестно. Если у вас вдруг нет света, то узнать почему можно на официальном сайте ДТЭК.

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