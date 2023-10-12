У Дніпрі та області сотням будинків відключать світло з 16 по 20 жовтня: усі адреси

У Дніпропетровській області наступного тижня знову запланували масштабне відключення світла.

У Центральній енергетичній компанії вчергове анонсували масштабне відключення світла. Причина традиційна – проведення ремонтних та інших робіт на лініях електропередач. Подекуди електроенергії може не бути більше 10 годин.

Вимикатимуть світло у Дніпрі, Павлограді, Жовтих Водах, Криворізькому та Новомосковському районах.

Дніпро

16 жовтня з 8 до 17:00:

вул. Гладкова: 22-32 (парні);

вул. Інженерна: 8, 10;

вул. Казакевича: 5, 7;

вул. Агатової: 1;

вул. Бєхтерева: 1;

вул. Бориса Кротова: 17, 19, 24, 39;

вул. Бутакова: 4;

вул. Веселка: 1, 2А, 3, 5, 7, 15, 20А, 22А, 24, 26А, 27, 32, 36, 38, 48, 96, 181, 211;

вул. Весняна: 5, 16, 31, 35;

вул. В’ячеслава Тютіна;

вул. Данила Нечая: 3-9, 11-25 (непарні), 29, 31;

вул. Дорога: 1А, 2, 3, 5А, 7, 14, 16;

вул. Заводська: 36;

вул. Земська: 1, 3А;

вул. Оздоровча: 18, 20;

вул. Півнична: 3, 15;

вул. Підмогильного: 5Б, 7, 9, 17Т, 21;

вул. Солом’янська: 4-14 (парні), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131Г;

вул. Татарська: 8, 10, 131Г, 141, 143, 154, 159, 163, 164Б, 165, 167, 175, 177, 179;

вул. Яхонтова: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12А, 20, 21, 25, 31, 33;

пров. Блакитний: 2-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;

пров. Бурштиновий: 1-6, 11, 12А, 14-20 (парні), 26, 157;

пров. В’ячеслава Тютіна;

пров. Рожевий: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;

пров. Смарагдовий: 1, 2А, 3-7, 9-15 (непарні), 16-23, 25-33 (непарні);

пров. Фіалковий: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-41, 43, 44-60 (парні);

16 жовтня з 8 до 17:00 в селищі Обухівка:

вул. Грибова: 82;

вул. Некрасова: 54А, 58А, 63, 67, 71-77 (непарні), 81-89 (непарні), 95, 97, 99, 103, 107.

17 жовтня з 8 до 17:00

вул. Бориса Мозолевського: 11, 13, 15;

вул. Гладкова: 8, 11, 13, 17, 17А, 19А, 25-31 (непарні);

вул. Інженерна: 2, 2А, 2Б, 2Д, 4, 4А, 6;

вул. Казакевича: 1-4;

вул. Козака Мамая: 30;

вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6-9;

просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118Д, 118К, 119-133 (непарні), 133Б;

вул. Бехтєрєва: 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;

вул. Бориса Кротова: 9А, 17К, 19, 24М, 31, 35, 39;

вул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12/1, 17А, 21, 252;

вул. Веселка: 36А;

вул. Данила Нечая: 1, 4-9, 11А, 13, 17-25 (непарні), 29, 31;

вул. Дивізіонна: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (непарні), 157;

вул. Мечникова: 10, 11;

вул. Оздоровча: 1-7, 9А, 11А, 12А;

вул. Оранжева: 1-4, 6-24, 26-39, 42-44, 46, 47, 49-70, 72, 74, 78-84 (парні);

вул. Павлова: 1, 4, 12;

вул. Пирогова: 1-6, 8-13, 16-22 (парні), 23, 25-27, 35, 41, 45;

вул. Підмогильного: 7, 9, 17Т;

вул. Солом’янська: 1;

пров. В’ячеслава Тютіна: 1-12, 14-16, 18, 20;

Також у передмісті Дніпра 17 жовтня з 8 до 17:00 світла не буде:

с. ДОСЛІДНЕ: вул. Бехтєрєва: 23;

вул. Бехтєрєва: 23; с. НОВООЛЕКСАНДРІВКА: вул. Оздоровча: 13; вул. Пирогова: 7, 51.

18 жовтня з 8 до 17:00

вул. Данила Нечая: 17, 19Д, 21, 23, 25;

19 жовтня з 08:00 до 17:00:

вул. Бориса Кротова: 1Б;

вул. Краснопільська: 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 11, 11А, 13А, 13Б, 15;

просп. Богдана Хмельницького: 93, 116.

20 жовтня з 8 до 17:00

вул. Ангарська: 1-14;

вул. Відрадна: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10, 11-13;

вул. Гладкова: 38А;

вул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10-16 (парні);

вул. Костянтинівська: 1-12, 12А, 13-16, 18;

вул. Ленська: 1-9, 9/1, 10-12, 12А, 13, 14;

вул. Макаренка: 1-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31;

вул. Моцарта: 1-14;

вул. Олександри Риндовської: 42-45, 47-65 (непарні), 66, 67, 67А, 68-80, 82-88, 88А, 89-92, 94-118 (парні);

вул. Павла Тичини: 1, 1В, 3, 5, 7;

вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15А, 15Б, 17, 19, 21;

вул. Печерська: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 9-17 (непарні);

вул. Серпуховська: 1-14;

вул. Солідарна: 1, 1А, 3, 4А, 5-15 (непарні);

вул. Сурська: 71-96, 98-117, 119-131, 133-143 (непарні);

вул. Філатова: 1-5, 7;

вул. 152-ї Дивізії: 160Д;

вул. Аеродром: 32, 147, 227, 271, 303;

вул. Аеропорт: 37, 70, 160Б, 209, 210А, 211, 223А, 263, 303;

вул. Будівельників: 10Н, 17;

Також у передмісті Дніпра 20 жовтня з 8 до 17:00

с. НОВООЛЕКСАНДРІВКА: вул. Аеродром: 14Б, 211;

с. СТАРІ КОДАКИ: вул. Аеропорт: 33, 70, 145, 160Г, 187, 209, 210Г, 250.

Павлоград

16-17 жовтня з 08:00 до 17:00 за адресами:

вул. Промислова: 1, 1А, 9, 11, 13, 13А, 15, 17.

18 жовтня з 8 до 17:00

вул. Корольова Сергія: 1, 2, 3А, 4/1, 6/2, 8А, 10, 12;

вул. Віталія Шкуренка: 1, 2А, 3, 4, 6/1;

вул. Дніпровська: 460, 464В;

вул. Кравченко: 1-3, 5, 7, 9;

вул. Нова: 1, 2/4, 3А, 4-8, 10-28 (парні);

вул. Поштова: 1-6, 8-10, 12-28 (парні);

вул. Промислова: 1, 9-17 (непарні);

вул. Соборна: 105А.

На 19 жовтня з 08:00 до 17:00:

вул. Віталія Шкуренка: 1, 2/1, 3, 4, 6/1;

вул. Корольова Сергія: 2, 4/1, 6/2, 8, 12;

вул. Поштова: 1А, 2-6, 8-10, 12-28 (парні).

Новомосковський район

17 жовтня з 07:00 до 17:00

смт. ГУБИНИХА:

вул. Берегового: 31;

вул. Липова: 1-14;

вул. Лісова: 1Г, 2-4, 5Г, 6-17, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 32;

вул. Молодіжна: 1-12, 1037Г, 1040Г.

18 жовтня з 08:00 до 17:00:

смт. ГУБИНИХА:

вул. Берегового: 16Г, 20, 21-29 (непарні);

вул. Заводська: 1-30, 32.

19 жовтня 08:00 до 17:00:

смт. ГУБИНИХА:

вул. Берегового: 16Г;

вул. Лісна: 1, 2, 19;

вул. Лісова: 12;

вул. Нова: 3Г, 4, 6, 10, 14.

Жовті Води

16 жовтня з 7 до 17:00

бульвар Свободи: 43, 43А, 43Б, 49, 49А, 49Б, 49Р, 51, 56Б;

вул. Богуна;

вул. Героїв Чорнобиля.

17 жовтня з 08:00 до 17:00

вул. Залізнична: 4;

вул. Козакова: 2, 5, 5Б, 7.

На 18 ЖОВТНЯ з 08:00 до 17:00:

вул. Партизанська: 1Г;

вул. Транспортна: 1, 10Г, 14;

вул. Українська: 34А, 43, 45, 46;

пров. Серпневий.

На 19 ЖОВТНЯ з 08:00 до 17:00:

вул. Михайла Грушевського: 4, 30, 32, 34, 34/1, 36, 38, 40, 40А;

вул. Партизанська;

вул. Ярослава Мудрого: 6, 6А, 8, 10;

вул. Базарна: 46А;

вул. Транспортна: 1-16, 18, 22, 24, 26;

вул. Українська: 9, 10, 12-22, 25, 26, 28-36, 36А, 37-39, 39А, 40-42;

вул. Шкільна: 31, 38;

вул. Базарна: 46А;

вул. Будівельників: 1-6, 9-27 (непарні);

вул. М. Пошедіна: 1-6;

вул. Шкільна: 1-3.

КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОН

16 жовтня з 9:00 до 16:00

с. ЛОЗУВАТКА:

вул. Нова: 8, 9А, 10, 11, 12А;

вул. Павла Проценка: 1-44, 46-52 (парні).

17 жовтня з 09:00 до 21:00:

с. ЛОЗУВАТКА:

вул. Л. Українки: 1-3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 22-30 (парні), 31, 32, 38-46 (парні), 47, 56.

Чи вимикатимуть світло абонентам ДТЕК – не відомо. Якщо у вас раптом немає світла, то дізнатися чому можна на офіційному сайті ДТЕК.

Читайте також:

Українська

Автор: