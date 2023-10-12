У Дніпрі та області сотням будинків відключать світло з 16 по 20 жовтня: усі адреси

У Центральній енергетичній компанії вчергове анонсували масштабне відключення світла. Причина традиційна – проведення ремонтних та інших робіт на лініях електропередач. Подекуди електроенергії може не бути більше 10 годин.
Вимикатимуть світло у Дніпрі, Павлограді, Жовтих Водах, Криворізькому та Новомосковському районах.
16 жовтня з 8 до 17:00:
16 жовтня з 8 до 17:00 в селищі Обухівка:
17 жовтня з 8 до 17:00
вул. Бориса Мозолевського: 11, 13, 15;
вул. Гладкова: 8, 11, 13, 17, 17А, 19А, 25-31 (непарні);
вул. Інженерна: 2, 2А, 2Б, 2Д, 4, 4А, 6;
вул. Казакевича: 1-4;
вул. Козака Мамая: 30;
вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6-9;
просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118Д, 118К, 119-133 (непарні), 133Б;
вул. Бехтєрєва: 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;
вул. Бориса Кротова: 9А, 17К, 19, 24М, 31, 35, 39;
вул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12/1, 17А, 21, 252;
вул. Веселка: 36А;
вул. Данила Нечая: 1, 4-9, 11А, 13, 17-25 (непарні), 29, 31;
вул. Дивізіонна: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (непарні), 157;
вул. Мечникова: 10, 11;
вул. Оздоровча: 1-7, 9А, 11А, 12А;
вул. Оранжева: 1-4, 6-24, 26-39, 42-44, 46, 47, 49-70, 72, 74, 78-84 (парні);
вул. Павлова: 1, 4, 12;
вул. Пирогова: 1-6, 8-13, 16-22 (парні), 23, 25-27, 35, 41, 45;
вул. Підмогильного: 7, 9, 17Т;
вул. Солом’янська: 1;
пров. В’ячеслава Тютіна: 1-12, 14-16, 18, 20;
Також у передмісті Дніпра 17 жовтня з 8 до 17:00 світла не буде:
18 жовтня з 8 до 17:00
19 жовтня з 08:00 до 17:00:
20 жовтня з 8 до 17:00
вул. Ангарська: 1-14;
вул. Відрадна: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10, 11-13;
вул. Гладкова: 38А;
вул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10-16 (парні);
вул. Костянтинівська: 1-12, 12А, 13-16, 18;
вул. Ленська: 1-9, 9/1, 10-12, 12А, 13, 14;
вул. Макаренка: 1-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31;
вул. Моцарта: 1-14;
вул. Олександри Риндовської: 42-45, 47-65 (непарні), 66, 67, 67А, 68-80, 82-88, 88А, 89-92, 94-118 (парні);
вул. Павла Тичини: 1, 1В, 3, 5, 7;
вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15А, 15Б, 17, 19, 21;
вул. Печерська: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 9-17 (непарні);
вул. Серпуховська: 1-14;
вул. Солідарна: 1, 1А, 3, 4А, 5-15 (непарні);
вул. Сурська: 71-96, 98-117, 119-131, 133-143 (непарні);
вул. Філатова: 1-5, 7;
вул. 152-ї Дивізії: 160Д;
вул. Аеродром: 32, 147, 227, 271, 303;
вул. Аеропорт: 37, 70, 160Б, 209, 210А, 211, 223А, 263, 303;
вул. Будівельників: 10Н, 17;
Також у передмісті Дніпра 20 жовтня з 8 до 17:00
16-17 жовтня з 08:00 до 17:00 за адресами:
18 жовтня з 8 до 17:00
На 19 жовтня з 08:00 до 17:00:
вул. Віталія Шкуренка: 1, 2/1, 3, 4, 6/1;
вул. Корольова Сергія: 2, 4/1, 6/2, 8, 12;
вул. Поштова: 1А, 2-6, 8-10, 12-28 (парні).
17 жовтня з 07:00 до 17:00
смт. ГУБИНИХА:
18 жовтня з 08:00 до 17:00:
смт. ГУБИНИХА:
19 жовтня 08:00 до 17:00:
смт. ГУБИНИХА:
16 жовтня з 7 до 17:00
17 жовтня з 08:00 до 17:00
На 18 ЖОВТНЯ з 08:00 до 17:00:
На 19 ЖОВТНЯ з 08:00 до 17:00:
16 жовтня з 9:00 до 16:00
с. ЛОЗУВАТКА:
17 жовтня з 09:00 до 21:00:
с. ЛОЗУВАТКА:
Чи вимикатимуть світло абонентам ДТЕК – не відомо. Якщо у вас раптом немає світла, то дізнатися чому можна на офіційному сайті ДТЕК.
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