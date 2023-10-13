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Деяким мешканцям Дніпра сьогодні вимкнуть світло: адреси

Сьогодні 06:50
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Новости Днепра про Деяким мешканцям Дніпра сьогодні вимкнуть світло: адреси

Сьогодні, 13 жовтня, деякі мешканці Дніпра залишаться без світла з 08:00 до 17:00.

Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 13 жовтня з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Василя Сліпака: 23, 25;
  • вул. Квартальна: 47;
  • вул. Івана Франка: 1-13, 13-А, 14-20, 20-А, 21-31 (непарні), 31-А;
  • вул. Перемоги 200, 202, 204, 206, 208, 210;
  • пров. Івана Франка: 1-11 (непарні), 11-А, 13, 15.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області сотням будинків відключать світло з 16 по 20 жовтня: усі адреси.

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Новости Днепра про Деяким мешканцям Дніпра сьогодні вимкнуть світло: адресиУкраїнська

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