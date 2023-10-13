Деяким мешканцям Дніпра сьогодні вимкнуть світло: адреси

Сьогодні, 13 жовтня, деякі мешканці Дніпра залишаться без світла з 08:00 до 17:00.
Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, 13 жовтня з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області сотням будинків відключать світло з 16 по 20 жовтня: усі адреси.
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