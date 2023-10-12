Гід на вихідні: куди піти в Дніпрі 14 та 15 жовтня

На вихідні 14 та 15 жовтня у Дніпрі запланували кілька цікавих івентів.

Цими вихідними у Дніпрі пануватиме бабине літо, тож ще можна погуляти на вулиці та насолодитися осіннім теплом.

Субота, 14 жовтня

Як повідомили в департаменті парків та рекреацій, цього дня у Зеленому гаї будуть святкувати день народження парку. Коли – з 13 до 20 години.

Крім цього, можна піти до ботсаду ДНУ, який теж святкуватиме свій день народження. Співробітники запланували конкурси та екскурсії в експозиційні оранжереї. ТУТ ми детальніше розповідали про те, що чекає на відвідувачів.

Неділя, 15 жовтня У сквері Західному проведуть свято вихідного дня. Початок о 15:00.

Для тих, хто любить більш активний відпочинок, підготували екскурсію на каяках. Відправна точка – коса гребного каналу на Перемозі. Деталі можна дізнатися ТУТ.

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