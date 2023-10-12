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В Україну суне холодяка: яка погода буде в Дніпрі

Сьогодні 18:03
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Готуйте теплі речі!

Новости Днепра про В Україну суне холодяка: яка погода буде в Дніпрі

Відомий синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні найближчим часом.

За її прогнозом, завтра, 13 жовтня, Україну перетинатиме атмосферний фронт, тому на заході, півночі, у центрі, на Харківщині та Одещині місцями пройде невеликий дощ. У більшості областей сходу та півдня опадів не передбачається. Температура повітря завтра +14+18 градусів, на півдні та заході +16+22 градуси.

У суботу має бути сухо, сонячно й тепло. А от неділя трохи збавить градуси, набіжать хмари та пройде дощ.

А вже з понеділка в Україні розпочнеться холодяка!

Одразу хотіла б сказати, що з 15-16 жовтня в Україні істотно похолоднішає, – зазначила Наталка Діденко.

Новости Днепра про В Україну суне холодяка: яка погода буде в Дніпрі

Водночас, за прогнозом Укргідрометцентра, завтра у Дніпрі очікується хмарна погода та невеликий дощ, температура вночі складе +10°…+8°С, вдень +15°…+17°С.

Новости Днепра про В Україну суне холодяка: яка погода буде в Дніпрі

У суботу та неділю теж буде хмарно, але без опадів, температура сягне вдень +20°…+22°С, вночі +9°…+7°С.

Новости Днепра про В Україну суне холодяка: яка погода буде в Дніпрі

Новости Днепра про В Україну суне холодяка: яка погода буде в Дніпрі

У понеділок, 16 жовтня, у нашому місті очікується дощ, проте буде більш-менш нормальна температура: вночі +10°…+8°С, вдень +15°…+17°С.

Новости Днепра про В Україну суне холодяка: яка погода буде в Дніпрі

А от у вівторок істотно похолодає: вночі +6°…+4°С, вдень +11°…+13°С. До того ж буде хмарно та дощитиме вночі.

Новости Днепра про В Україну суне холодяка: яка погода буде в Дніпрі

Про всяк випадок готуйте теплі речі!

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, коли у Дніпрі планують почати опалювальний сезон.

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Новости Днепра про В Україну суне холодяка: яка погода буде в ДніпріУкраїнська

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