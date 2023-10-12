На Украину обрушится холодрыга: какая погода будет в Днепре

Готовьте теплые вещи!

Известный синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в ближайшее время.

По ее прогнозу, завтра, 13 октября, Украину будет пересекать атмосферный фронт, поэтому на западе, севере, в центре, Харьковской и Одесской областях местами пройдет небольшой дождь. В большинстве областей востока и юга осадков не предполагается. Температура воздуха завтра +14+18 градусов, на юге и западе +16+22 градуса.

В субботу должно быть сухо, солнечно и тепло. А вот воскресенье немного сбавит градусы, набегут тучи и пройдет дождь.

А уже с понедельника в Украине начнется холодрыга!

Сразу хотела бы сказать, что с 15-16 октября в Украине существенно похолодает, – отметила Наталья Диденко.

В то же время, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра в Днепре ожидается облачная погода и небольшой дождь, температура ночью составит +10…8°С, днем +15…17°С.

В субботу и воскресенье тоже будет облачно, но без осадков, температура достигнет днем +20…+22°С, ночью +9°…+7°С.

В понедельник, 16 октября, в нашем городе ожидается дождь, однако будет более или менее нормальная температура: ночью +10…8°С, днем +15…17°С.

А вот во вторник существенно похолодает: ночью +6°…+4°С, днем +11°…+13°С. К тому же будет облачно и дождь ночью.

На всякий случай готовьте теплые вещи!

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, когда в Днепре планируют начать отопительный сезон.

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