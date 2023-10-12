Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Украину обрушится холодрыга: какая погода будет в Днепре

Сегодня 18:03
просмотров

Готовьте теплые вещи!

Новости Днепра про На Украину обрушится холодрыга: какая погода будет в Днепре

Известный синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в ближайшее время.

По ее прогнозу, завтра, 13 октября, Украину будет пересекать атмосферный фронт, поэтому на западе, севере, в центре, Харьковской и Одесской областях местами пройдет небольшой дождь. В большинстве областей востока и юга осадков не предполагается. Температура воздуха завтра +14+18 градусов, на юге и западе +16+22 градуса.

В субботу должно быть сухо, солнечно и тепло. А вот воскресенье немного сбавит градусы, набегут тучи и пройдет дождь.

А уже с понедельника в Украине начнется холодрыга!

Сразу хотела бы сказать, что с 15-16 октября в Украине существенно похолодает, – отметила Наталья Диденко.

Новости Днепра про На Украину обрушится холодрыга: какая погода будет в Днепре

В то же время, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра в Днепре ожидается облачная погода и небольшой дождь, температура ночью составит +10…8°С, днем +15…17°С.

Новости Днепра про На Украину обрушится холодрыга: какая погода будет в Днепре

В субботу и воскресенье тоже будет облачно, но без осадков, температура достигнет днем +20…+22°С, ночью +9°…+7°С.

Новости Днепра про На Украину обрушится холодрыга: какая погода будет в Днепре

Новости Днепра про На Украину обрушится холодрыга: какая погода будет в Днепре

В понедельник, 16 октября, в нашем городе ожидается дождь, однако будет более или менее нормальная температура: ночью +10…8°С, днем +15…17°С.

Новости Днепра про На Украину обрушится холодрыга: какая погода будет в Днепре

А вот во вторник существенно похолодает: ночью +6°…+4°С, днем +11°…+13°С. К тому же будет облачно и дождь ночью.

Новости Днепра про На Украину обрушится холодрыга: какая погода будет в Днепре

На всякий случай готовьте теплые вещи!

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, когда в Днепре планируют начать отопительный сезон.

Читайте также:

Новости Днепра про На Украину обрушится холодрыга: какая погода будет в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про На Украину обрушится холодрыга: какая погода будет в ДнепреРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Раньше на месте городской библиотеки в Днепре была бывшая коммуналка без крыши: редкие фото
Новости Днепра
Сегодня 17:58
Раньше на месте городской библиотеки в Днепре была бывшая коммуналка без крыши: редкие фото

Городская публичная библиотека была основана в Днепре в 1947 году.…

Стало известно, когда в Днепре планируют начать отопительный сезон
Новости Днепра
Сегодня 16:52
Стало известно, когда в Днепре планируют начать отопительный сезон

Холодает...

Из-за резонансной стрельбы в Днепре в Украине изменили алгоритмы действий патрульных
Новости Днепра
Сегодня 15:42
Из-за резонансной стрельбы в Днепре в Украине изменили алгоритмы действий патрульных

После резонансной стрельбы в Днепре МВД пересмотрели алгоритмы действий патрульных.

Какая категория днепрян имеет право на 50% скидки на оплату коммунальных услуг
Новости Днепра
Сегодня 15:26
Какая категория днепрян имеет право на 50% скидки на оплату коммунальных услуг

Получить льготу на оплату стоимости коммунальных услуг могут вдовы погибших…

Последние новости

Раньше на месте городской библиотеки в Днепре была бывшая коммуналка без крыши: редкие фото
Раньше на месте городской библиотеки в Днепре была бывшая коммуналка без крыши: редкие фото

Городская публичная библиотека была основана в Днепре в 1947 году. За время своего существования она переезжала всего один раз в 2003 году. Если до этого она находилась в доходном доме на центральном проспекте, то после – также переехала в доходный…

Сегодня 17:58
2
просмотров
Стало известно, когда в Днепре планируют начать отопительный сезон
Стало известно, когда в Днепре планируют начать отопительный сезон

Холодает...

Сегодня 16:52
6
просмотров
В Днепропетровской области разоблачили мошенников, которые в Telegram разводили людей на деньги
В Днепропетровской области разоблачили мошенников, которые в Telegram разводили людей на деньги

В Днепропетровской области разоблачили новую-старую схему выманивания денег.

Сегодня 16:44
3
просмотров
Из-за резонансной стрельбы в Днепре в Украине изменили алгоритмы действий патрульных
Из-за резонансной стрельбы в Днепре в Украине изменили алгоритмы действий патрульных

После резонансной стрельбы в Днепре МВД пересмотрели алгоритмы действий патрульных.

Сегодня 15:42
5
просмотров
Какая категория днепрян имеет право на 50% скидки на оплату коммунальных услуг
Какая категория днепрян имеет право на 50% скидки на оплату коммунальных услуг

Получить льготу на оплату стоимости коммунальных услуг могут вдовы погибших военнослужащих из Днепра.

Сегодня 15:26
4
просмотров
В Днепре на Слобожанском проспекте заметили странный дымовой занавес: что произошло
В Днепре на Слобожанском проспекте заметили странный дымовой занавес: что произошло

Днепряне сильно испугались.

Сегодня 15:09
9
просмотров
Предприниматель с Днепропетровщины передал на нужды ВСУ собственный самолет: «Был моей мечтой»
Предприниматель с Днепропетровщины передал на нужды ВСУ собственный самолет: «Был моей мечтой»

Предприниматель с Днепропетровщины и соучредитель Monobank Владимир Яценко передал на нужды Вооруженных сил Украины свой самолет - Л-39 "Альбатрос".

Сегодня 14:51
5
просмотров
Жители Днепра просят увеличить количество автобусов в час пик
Жители Днепра просят увеличить количество автобусов в час пик

На одном из маршрутов днепряне просят увеличить количество автобусов.

Сегодня 14:47
3
просмотров
В Днепре появился новый сквер
В Днепре появился новый сквер

В Днепре на 12-м квартале появился новый сквер.

Сегодня 14:00
5
просмотров
Идентифицировали всех погибших в результате удара по кафе в Харьковской области: россияне убили 59 человек
Идентифицировали всех погибших в результате удара по кафе в Харьковской области: россияне убили 59 человек

5 октября около 13:25 российские военные обстреляли село Гроза Купянского района Харьковской области.

Сегодня 13:28
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх