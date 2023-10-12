Стало известно, когда в Днепре планируют начать отопительный сезон

В Днепре коммунальщики завершают подготовку к грядущему отопительному сезону. Его планируют начать в первых числах ноября.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Отмечается, что к нынешней зиме в Днепре отремонтировали 28 котлов, установили 63 новых насоса.
Все приведено в порядок, все работает. Мы установили мощные генераторы. На всякий случай. Работаем дальше. Вся страна заинтересована, чтобы отопительный сезон начался позже. Но в любом случае мы будем следить за погодными условиями, — сказал мэр Днепра Борис Филатов.
Отмечается, что после начала отопительного сезона первыми тепло получат медицинские учреждения и школы, затем — жилищный фонд.
Напомним, ранее мы писали, что 16 октября отопительный сезон начнется в Кривом Роге. Сначала затопят в больницах, школах, детских садах и социальных учреждениях. А вот жилищный сектор начнут отапливать тогда, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет ниже +8 градусов.
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