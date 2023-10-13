Вранці на Дніпропетровщині пролунав вибух: що відомо

Тривожний ранок.

Сьогодні вранці, 13 жовтня, у Криворізькому районі прогримів вибух.

Наразі інформація уточнюється. Попередньо, ніхто не постраждав.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу.

Загроза ракетних та дронових атак залишається високою по всій території України, тому бережіть себе та своїх близьких, – написав він.

Уночі на Дніпропетровщині теж було не тихо – російські загарбники вкотре гатили з важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді. Окупанти випустили понад півтора десятки снарядів.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Пошкоджені приватний будинок і господарська споруда. Обстеження територій триває.

На щастя, людей не зачепило.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!

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