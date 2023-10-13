Вранці на Дніпропетровщині пролунав вибух: що відомо - Днепр Инфо
Вранці на Дніпропетровщині пролунав вибух: що відомо
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Сегодня 07:48

Тривожний ранок.

Новости Днепра про Вранці на Дніпропетровщині пролунав вибух: що відомо

Сьогодні вранці, 13 жовтня, у Криворізькому районі прогримів вибух.

Наразі інформація уточнюється. Попередньо, ніхто не постраждав.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу.

Загроза ракетних та дронових атак залишається високою по всій території України, тому бережіть себе та своїх близьких, – написав він.

Уночі на Дніпропетровщині теж було не тихо – російські загарбники вкотре гатили з важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді. Окупанти випустили понад півтора десятки снарядів.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Пошкоджені приватний будинок і господарська споруда. Обстеження територій триває.

На щастя, людей не зачепило.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!

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Новости Днепра про Вранці на Дніпропетровщині пролунав вибух: що відомоУкраїнська

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