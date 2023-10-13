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Утром в Днепропетровской области прогремел взрыв: что известно

Сегодня 07:48
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Тревожное утро.

Новости Днепра про Утром в Днепропетровской области прогремел взрыв: что известно

Сегодня утром, 13 октября, в Криворожском районе прогремел взрыв.

Пока информация уточняется. Предварительно, никто не пострадал.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны Кривого Рога.

Угроза ракетных и дроновых атак остается высокой по всей территории Украины, поэтому берегите себя и своих близких, – написал он.

Ночью на Днепропетровщине тоже было не тихо – российские захватчики в очередной раз били из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганецкой громаде. Оккупанты выпустили более полутора десятков снарядов.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Повреждены частный дом и хозяйственная постройка. Обследование территорий продолжается.

К счастью, людей не задело.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги!

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