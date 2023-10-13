Несмотря на похолодание: жителей Днепра предупредили о пожарной опасности V класса

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение о метеорологическом явлении: 13-15 октября на южной и западной части Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Прогнозируется:
13 октября: Облачно. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 5-10°С, днем 14-19°С. По городу ночью 8-10°С, днем 15-17°С.
14 октября: Облачно. Без осадков. Ночью слабый туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°С, днем 18-23°С.
15 октября: Ясная погода. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°С, днем 19-24°С.
Пожалуйста, в этот период будьте максимально осторожны, не сжигайте мусор и сухостой!
Напомним, ранее мы писали, что на Украину обрушится холодрыга: какая погода будет в Днепре.
Читайте также:
Автор:
Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.
Еще есть время зарядить телефон!
Качество воздуха в Днепре несколько ухудшилось.
Шесть локаций на Днепропетровщине признали туристическими магнитами.
Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.
Еще есть время зарядить телефон!
Захватите с собой зонт!
В Днепре продолжаются дискуссии вокруг переименования улицы Софии Ковалевской.
Качество воздуха в Днепре несколько ухудшилось.
Шесть локаций на Днепропетровщине признали туристическими магнитами.
В выходные 14 и 15 октября в Днепре запланировали несколько интересных ивентов.
В Днепропетровской области на следующей неделе снова запланировано масштабное отключение света.
В прокуратуре рассказали, как идет досудебное расследование двух смертей пациентов в больнице Днепра.
Готовьте теплые вещи!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!