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Несмотря на похолодание: жителей Днепра предупредили о пожарной опасности V класса

Сегодня 07:15
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Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Новости Днепра про Несмотря на похолодание: жителей Днепра предупредили о пожарной опасности V класса

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение о метеорологическом явлении: 13-15 октября на южной и западной части Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Прогнозируется:

13 октября: Облачно. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 5-10°С, днем 14-19°С. По городу ночью 8-10°С, днем 15-17°С.

14 октября: Облачно. Без осадков. Ночью слабый туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°С, днем 18-23°С.

15 октября: Ясная погода. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°С, днем 19-24°С.

Пожалуйста, в этот период будьте максимально осторожны, не сжигайте мусор и сухостой!

Напомним, ранее мы писали, что на Украину обрушится холодрыга: какая погода будет в Днепре.

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