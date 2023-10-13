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  • Незважаючи на похолодання: мешканців Дніпра попередили про пожежну небезпеку V класу

Незважаючи на похолодання: мешканців Дніпра попередили про пожежну небезпеку V класу

Сьогодні 07:15
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Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про Незважаючи на похолодання: мешканців Дніпра попередили про пожежну небезпеку V класу

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології оголосили попередження про метеорологічне явище: 13-15 жовтня на південній та західній частині Дніпропетровської області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

13 жовтня: Хмарно. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 5-10°С, вдень 14-19°С. По місту вночі 8-10°С, вдень 15-17°С.

14 жовтня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°С, вдень 18-23°С.

15 жовтня: Ясна погода. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°С, вдень 19-24°С.

Будь ласка, у цей період будьте максимально обережні, не паліть сміття та сухостій! 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну суне холодяка: яка погода буде в Дніпрі

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Новости Днепра про Незважаючи на похолодання: мешканців Дніпра попередили про пожежну небезпеку V класуУкраїнська

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