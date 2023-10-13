У Дніпрі погрожували підірвати 32 торговельні центри

Учора, 12 жовтня, до правоохоронних органів надійшло два повідомлення про замінування у Дніпрі. У них йшлося про вибухівку у всіх торговельних центрах міста.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Правоохоронці перевірили 32 об’єкти – жодних вибухових предметів вони не знайшли.
Інформація про замінування, на щастя, не підтвердилася.
Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а телефонуйте “101” чи “102”!
Нагадаємо, раніше ми писали, що вранці на Дніпропетровщині пролунав вибух: що відомо.
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