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В Днепре появился колхоз

Сегодня 13:15
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В Днепре возродили колхоз.

Новости Днепра про В Днепре появился колхоз

Правда, это произошло в рамках выставки, посвященной Дню работника сельского хозяйства.

Как сообщили представители музея «Машины времени», на днях открыли выставку «Колхоза в музее». Интерактивную экспозицию приурочили к профессиональному празднику людей, занимающихся сельским хозяйством.

На выставке можно увидеть орудия, которыми пользовались работники колхозов несколько десятков лет назад. Это трактор «ВТЗ» 1938 года изготовления, станок для вязания веников и автоматическая кукурузочистка.

Днепряне могут на себе ощутить колхозный колорит, на несколько минут переодевшись в доярку или тракториста. Посетители, если захотят, могут почистить кукурузу или покормить кур, бродящих по павильону.

Как отметили музейщики, несмотря на то, что на столе для колорита стоит самогон, его посетителям не разливают, хотя кусочек сала попробовать дадут.

Напомним, музей «Машины времени» расположен на улице Мандрыковской.

Новости Днепра про В Днепре появился колхоз

Новости Днепра про В Днепре появился колхоз

Новости Днепра про В Днепре появился колхоз

Новости Днепра про В Днепре появился колхоз

Раньше мы показывали оригинальную клумбу на Победе, где есть зверьки на повозках и мини-колодец.

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