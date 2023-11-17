У Дніпрі на Перемозі помітили оригінальну клумбу: звірята на возах та міні-колодязь (ФОТО)

Якщо ви хочете зробити простір навколо себе затишним, то вам потрібно кілька іграшок, підручні матеріали та трішки фантазії.

У Дніпрі на житловому масиві Перемога місцеві мешканці помітили оригінальну клумбу – серед квітів можна побачити звірят на возах, а також міні-колодязь.

Фото опублікували містяни у ФБ-спільноті “Житломасив Перемога. Соборний район”.

Неординарна клумба біля одного із під’їздів на Перемозі. Цікаво, хто автор цього креативу? – йдеться у підписі під фото.

Також там є годівничка для пташок:

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Перемозі помітили казкове містечко із пляшок (ФОТО).

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