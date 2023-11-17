Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на Перемозі помітили оригінальну клумбу: звірята на возах та міні-колодязь (ФОТО)

У Дніпрі на Перемозі помітили оригінальну клумбу: звірята на возах та міні-колодязь (ФОТО)

Сьогодні 10:03
просмотров

Якщо ви хочете зробити простір навколо себе затишним, то вам потрібно кілька іграшок, підручні матеріали та трішки фантазії.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі помітили оригінальну клумбу: звірята на возах та міні-колодязь (ФОТО)

У Дніпрі на житловому масиві Перемога місцеві мешканці помітили оригінальну клумбу – серед квітів можна побачити звірят на возах, а також міні-колодязь.

Фото опублікували містяни у ФБ-спільноті “Житломасив Перемога. Соборний район”.

Неординарна клумба біля одного із під’їздів на Перемозі. Цікаво, хто автор цього креативу? – йдеться у підписі під фото.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі помітили оригінальну клумбу: звірята на возах та міні-колодязь (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі помітили оригінальну клумбу: звірята на возах та міні-колодязь (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі помітили оригінальну клумбу: звірята на возах та міні-колодязь (ФОТО)

Також там є годівничка для пташок:

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі помітили оригінальну клумбу: звірята на возах та міні-колодязь (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Перемозі помітили казкове містечко із пляшок (ФОТО).

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі помітили оригінальну клумбу: звірята на возах та міні-колодязь (ФОТО)Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Перший сніг: коли на Дніпропетровщині замете на 10-15 см
Новини Дніпра
Сьогодні 10:54
Перший сніг: коли на Дніпропетровщині замете на 10-15 см

Зима вже близько - готуйте теплі речі!

У Дніпрі знову погрожували підірвати всі школи
Новини Дніпра
Сьогодні 09:25
У Дніпрі знову погрожували підірвати всі школи

Це вже вдруге за цей тиждень.

На Дніпропетровщині біля виправної колонії затримали чоловіка з “набором” наркотиків
Новини Дніпра
Сьогодні 09:10
На Дніпропетровщині біля виправної колонії затримали чоловіка з “набором” наркотиків

Зазначається, що затриманий вже мав судимість.

У Кривому Розі у кущах собака знайшов людські рештки: що кажуть у поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 08:34
У Кривому Розі у кущах собака знайшов людські рештки: що кажуть у поліції

Усі обставини встановлюють.

Наверх