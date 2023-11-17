У Дніпрі на Перемозі помітили оригінальну клумбу: звірята на возах та міні-колодязь (ФОТО)

У Дніпрі на житловому масиві Перемога місцеві мешканці помітили оригінальну клумбу – серед квітів можна побачити звірят на возах, а також міні-колодязь.
Фото опублікували містяни у ФБ-спільноті “Житломасив Перемога. Соборний район”.
Неординарна клумба біля одного із під’їздів на Перемозі. Цікаво, хто автор цього креативу? – йдеться у підписі під фото.
Також там є годівничка для пташок:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Перемозі помітили казкове містечко із пляшок (ФОТО).
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Зима вже близько - готуйте теплі речі!
Це вже вдруге за цей тиждень.
Зазначається, що затриманий вже мав судимість.
Усі обставини встановлюють.