На Дніпропетровщині сьогодні пролунають потужні вибухи: тривоги не ігноруйте

Сьогодні, 17 листопада, у Кривому Розі пролунають два потужні вибухи – о 13:00 та 14:00.
Але причин для паніки немає – вони виробничі.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Сьогодні о 13:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район), а о 14:00 – плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.
Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!
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