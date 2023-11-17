В Днепре на Победе заметили оригинальную клумбу: зверьки на повозках и мини-колодец (ФОТО)

В Днепре на жилом массиве Победа местные жители заметили оригинальную клумбу – среди цветов можно увидеть зверушек на повозках, а также мини-колодец.
Фото опубликовали горожане в ФБ-сообществе “Жилмассив Победа. Соборный район”.
Неординарная клумба возле одного из подъездов на Победе. Интересно, кто автор этого креатива? – говорится в подписи под фото.
Также там есть кормушка для птичек:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Победе заметили сказочный городок из бутылок (ФОТО).
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