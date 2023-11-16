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Поражает печень, почки и другие органы: в Каменском от опасной инфекции умер мужчина

Сегодня 20:59
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Берегите себя!

Новости Днепра про Поражает печень, почки и другие органы: в Каменском от опасной инфекции умер мужчина

В ноябре 2023 года в Каменском от лептоспироза умер мужчина.

Об этом сообщили в Каменском отделе Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней.

Отмечается, что всего за 2023 год в Украине зарегистрировано 247 случаев лептоспироза среди людей – это в 2,3 раза больше, чем в прошлом году (тогда было 107 случаев).

Лептоспироз – особенно опасная инфекция с тяжелым течением, поражающая сосуды, почки, печень и другие внутренние органы. Возбудитель лептоспироза может поражать как человека, так и животных.

Главные пути заражения человека: контакт с мочой (или другими биологическими жидкостями, кроме слюны) инфицированных животных, через воду, почву, продукты, загрязненные мочой инфицированных животных, а также при купании в зараженных водоемах и т.д. Инкубационный период (с момента заражения до появления первых признаков заболевания) – в среднем 6-14 дней.

Болезнь обычно начинается с резкого повышения температуры тела до 39-39,5°C, которая в последующие 6-10 дней сохраняется на высоком уровне. Среди других симптомов: сильная общая слабость, головная боль, боли в мышцах, пояснице.

Чтобы не заразиться лептоспирозом, соблюдайте эти правила:

  • откажитесь от прогулок босиком в заболоченных местах или после наводнений;
  • во время рыбалки, ухода за больными животными обязательно соблюдайте правила личной гигиены;
  • не ешьте мясо и молоко больных лептоспирозом животных, не пейте сырую, воду из открытых водоемов;
  • не ешьте продукты, поврежденные грызунами и т.д.

Важно: если появились клинические признаки болезни, немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина из-за судорог получил тяжелую травму головы.

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Новости Днепра про Поражает печень, почки и другие органы: в Каменском от опасной инфекции умер мужчинаУкраїнська Новости Днепра про Поражает печень, почки и другие органы: в Каменском от опасной инфекции умер мужчинаРусский

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