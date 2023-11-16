В бою за Украину погиб 42-летний солдат из Днепра

Георгий служил санитаром полевой бани взвода материального обеспечения 2 механизированного батальона одной из воинских частей.

Об этом сообщает Самарский РТЦК и СП.

23 октября 2023 года возле н. п. Красногоровка Донецкой области погиб солдат из Днепра Георгий Промский. Ему было 42 года.

Во время суда мужчина не признал свою вину.

В этом году слишком много природных аномалий.

На Днепропетровщине мужчина из-за судорог получил тяжелую травму головы 15 ноября в одном из поселков Новомосковского района 49-летний мужчина получил тяжелую травму головы. 3 просмотров