В бою за Украину погиб 42-летний солдат из Днепра

23 октября 2023 года возле н. п. Красногоровка Донецкой области погиб солдат из Днепра Георгий Промский. Ему было 42 года.
Об этом сообщает Самарский РТЦК и СП.
Георгий служил санитаром полевой бани взвода материального обеспечения 2 механизированного батальона одной из воинских частей.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего воина.
Вечная память и слава Герою!
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