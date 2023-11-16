В центре Днепра женщина с ребенком упали на козырек подъезда жилого дома

Сегодня, 16 ноября, в центре Днепра произошел ужасный случай – на улице Менахем-Мендл Шнеерсона женщина с ребенком упали на козырек подъезда жилого дома.
На место вызвали спасателей и правоохранителей.
ГСЧС-ники с помощью лестницы спустили травмированного мальчика, ориентировочно 5 лет, и передали медикам для дальнейшей госпитализации.
Тело женщины также спустили и передали представителям Национальной полиции.
Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.
Источник: пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
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