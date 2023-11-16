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В центре Днепра женщина с ребенком упали на козырек подъезда жилого дома

Сегодня 21:25
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К сожалению, женщина погибла. Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу.
Новости Днепра про В центре Днепра женщина с ребенком упали на козырек подъезда жилого дома

Фото условное.

Сегодня, 16 ноября, в центре Днепра произошел ужасный случай – на улице Менахем-Мендл Шнеерсона женщина с ребенком упали на козырек подъезда жилого дома.

На место вызвали спасателей и правоохранителей.

ГСЧС-ники с помощью лестницы спустили травмированного мальчика, ориентировочно 5 лет, и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Тело женщины также спустили и передали представителям Национальной полиции.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.

Источник: пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

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