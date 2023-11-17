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  • На Дніпропетровщині біля виправної колонії затримали чоловіка з “набором” наркотиків

На Дніпропетровщині біля виправної колонії затримали чоловіка з “набором” наркотиків

Сьогодні 09:10
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Зазначається, що затриманий вже мав судимість.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині біля виправної колонії затримали чоловіка з

12 листопада близько 18:00 до поліції повідомили про підозрілого чоловіка біля однієї з виправних колоній області. Приїхавши на місце, поліцейські виявили там 31-річного раніше судимого чоловіка, який мав при собі “набір” різних наркотиків: метадон, метамфітамін, канабіс.

Правоохоронці вилучили у нього розфасовані сліп-пакети з наркотичними речовинами та направили їх на експертизу. Ймовірно, чоловік хотів перекинути свій пакунок через паркан на територію колонії.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині біля виправної колонії затримали чоловіка з

16 листопада слідчі повідомили затриманому про підозру за ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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