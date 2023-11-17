У ЦЕК анонсували масштабне відключення світла у Дніпрі: коли та адреси

Світло вимикатимуть з 20 до 24 листопада.

У Дніпрі з понеділка до п’ятниці будуть вимикати світло багатьом містянам.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Так, 20 листопада з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Будівельників: 35, 37, 41, 43, 45, 47А;

вул. Енергетична: 14А, 18, 25;

вул. Макарова: 10-18 (парні), 20А, 22, 26, 27М, 29А, 31А, 32, 33, 35, 37, 39;

вул. Призаводська: 1, 2, 3А, 4А;

вул. Фабрична: 1;

пров. Енергетичний: 2, 4-6, 8;

просп. Богдана Хмельницького: 20Б;

пров. Північний: 1-12, 14, 16;

проїзд Шаховий: 34, 37, 38, 40-45, 47-57 (непарні);

вул. Гладкова: 35, 37, 39, 43, 45, 47;

вул. Перемоги: 113Б;

вул. Василя Сліпака: 51.

21 листопада з 08:00 до 17:00:

вул. Титова: 13, 13Б, 29, 34Д;

вул. Макарова: 27А;

вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40;

пров. Криворізький: 5-7, 9, 11, 13;

проїзд Шаховий: 46, 59, 61, 65, 67.

22 листопада з 08:00 до 17:00:

вул. Бориса Мозолевського: 11, 13, 15;

вул. Гладкова: 8, 11, 13, 17, 19А, 25, 27, 29, 31, 37;

вул. Інженерна: 2А, 4А, 6;

вул. Казакевича: 1-4;

вул. Козака Мамая: 30;

вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6-9;

просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118Д, 119-133 (непарні);

вул. Арбатська: 37, 39, 41;

вул. Криворізька: 22-40 (парні), 48;

вул. Переможців: 1, 2;

тупик Криворізький: 3, 7, 9, 11А, 15, 24, 25-41 (непарні).

23 листопада з 08:00 до 17:00:

вул. Арбатська: 34, 36, 38А, 40, 42-49, 51, 53, 55;

проїзд Тупиковий: 3-15 (непарні);

вул. Гладкова: 29А;

вул. Інженерна: 2Д, 4А;

просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118К, 119, 121, 123, 127.

24 листопада з 08:00 до 17:00:

вул. Гладкова: 22-32 (парні), 36, 38;

вул. Інженерна: 7, 7Б, 8-12;

вул. Казакевича: 5, 7, 9;

вул. Калузька: 2;

вул. Козака Мамая: 4-20 (парні);

вул. Автозаводська: 1-43, 45Б, 46-48, 50-86 (парні);

вул. Переможців: 3, 5-30, 32-38 (парні);

тупик Криворізький: 1, 11, 13, 15, 23;

вул. Солідарна: 2, 4А.

Сьогодні, 17 листопада, у Дніпрі також вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00. ЦЕК буде проводити роботи за адресами:

вул. Автозаводська: 51-А, 53-61 (непарні), 88-А, 90-Д, 92-106 (парні), 112-124 (парні), 128-136 (парні);

вул. Переможців: 8-А, 57, 63, 65-А, 67-79 (непарні), 80, 81, 84-104 (парні), 110.

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