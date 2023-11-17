У Кривому Розі спалахнула масштабна пожежа: вогонь охопив 150 кв. м

На щастя, ніхто не постраждав.

Учора пізно ввечері на лінію “101” повідомили про пожежу на вулиці Залізорудна Металургійного району Кривого Рогу.

Рятувальники оперативно прибули на місце та з’ясували, що горить житловий будинок.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

ДСНС-ники за годину ліквідували вогонь. Загальна площа пожежі склала 150 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 12 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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