Гніє половина тіла: у Дніпрі рятують покалічену кішку Фріду

У Дніпрі потребує допомоги кішечка Фріда, над якою знущалися.

Як повідомила волонтерка мініпритулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, кішечку Фріду покалічили, а потім викинули. Наразі у неї гніє нижня частина тіла. У ранах завелися опариші, а деякі м’язи згнили повністю.

Наразі кішка у ветеринарній клініці. Рани настільки серйозні, що лікарі не змогли взяти кров на аналіз. Тварина постійно плаче через нестерпний біль. Попри важкі поранення чотирилапа може вижити. Як зазначає волонтерка, головне вчасно почати лікування.

Фріда уже під крапельницею, ветеринари вичищають опаришів та розпочали давати курс антибіотиків. На жаль, є підозра на те, що в тварини пошкоджений хребет. Через це вона може залишитися інвалідом.

На жаль, лікування обійдеться недешево. За попередніми підрахунками, щоб стабілізувати стан тварини необхідно щонайменше 10-12 тисяч гривень. Після цього на Фріду чекатиме тривале лікування.

Ольга не може кинути кішку напризволяще, тож просить допомоги небайдужих дніпрян. Якщо у вас є змога допомогти Фріді, то це можна зробити за реквізитами нижче.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга

Картки для допомоги:

Уманчик Ольга Валентинівна

4149 4991 3681 6293 PrivatBank

4731 2196 3075 1208 PrivatBank

4441 1144 0474 0506 Monobank

5167 8031 0024 4404 OschadBank

4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com – міжнародні перекази

[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок PrivatBank

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH

ЄДРПОУ/ІПН: 40416474

МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для котика Фріди”

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