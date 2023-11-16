У центрі Дніпра жінка з дитиною впали на козирок під’їзду житлового будинку

На жаль, жінка загинула. Постраждалого хлопчика госпіталізували до лікарні.

Сьогодні, 16 листопада, у центрі Дніпра стався жахливий випадок – на вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона жінка з дитиною впали на козирок під’їзду житлового будинку.

На місце викликали рятувальників та правоохоронців.

ДСНС-ники за допомогою драбини спустили травмованого хлопчика, орієнтовно 5 років, та передали медикам для подальшої госпіталізації.

Тіло жінки також спустили та передали представникам Національної поліції.

Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.

Джерело: пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

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