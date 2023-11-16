У центрі Дніпра жінка з дитиною впали на козирок під’їзду житлового будинку

Сьогодні, 16 листопада, у центрі Дніпра стався жахливий випадок – на вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона жінка з дитиною впали на козирок під’їзду житлового будинку.
На місце викликали рятувальників та правоохоронців.
ДСНС-ники за допомогою драбини спустили травмованого хлопчика, орієнтовно 5 років, та передали медикам для подальшої госпіталізації.
Тіло жінки також спустили та передали представникам Національної поліції.
Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.
Джерело: пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
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