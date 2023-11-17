В Кривом Роге вспыхнул масштабный пожар: огонь охватил 150 кв. м

Вчера поздно вечером на линию «101» сообщили о пожаре на улице Железорудная Металлургического района Кривого Рога.
Спасатели оперативно прибыли на место и выяснили, что горит жилой дом.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
ГСЧС-ники за час ликвидировали огонь. Общая площадь пожара составила 150 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 12 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
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