Уражає печінку, нирки та інші органи: у Кам’янському від небезпечної інфекції помер чоловік

Бережіть себе!

У листопаді 2023 року у Кам’янському від лептоспірозу помер чоловік працездатного віку.

Про це повідомили у Кам’янському відділі Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що всього за 2023 рік в Україні зареєстровано 247 випадків лептоспірозу серед людей – це в 2,3 рази більше ніж минулого року (тоді було 107 випадків).

Лептоспіроз – особливо небезпечна інфекція з важким перебігом, що уражає судини, нирки, печінку та інші внутрішні органи. Збудник лептоспірозу може уражати як людину, так і тварин.

Головні шляхи зараження людини: контакт із сечею (або іншими біологічними рідинами, крім слини) інфікованих тварин, через воду, ґрунт, продукти, забруднені сечею інфікованих тварин, а також під час купання в заражених водоймах тощо. Інкубаційний період (від моменту зараження до появи перших ознак захворювання) – в середньому 6-14 днів.

Хвороба зазвичай починається з різкого підняття температури тіла до 39-39,5°C, яка у наступні 6-10 днів зберігається на високому рівні. Серед інших симптомів: сильна загальна слабкість, головний біль, біль у м’язах, попереку.

Щоб не заразитися лептоспірозом, дотримуйтеся цих правил:

відмовтеся від прогулянок босоніж у заболочених місцях або після повені;

під час риболовлі, догляду за хворими тваринами обов’язково дотримуйтеся правил особистої гігієни;

не їжте м’ясо і молоко хворих на лептоспіроз тварин, не пийте сиру, воду з відкритих водоймищ;

не їжте продукти, які пошкоджені гризунами тощо.

Важливо: якщо з’явилися клінічні ознаки хвороби, негайно звертайтесь за медичною допомогою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік через судоми отримав важку травму голови.

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