Уражає печінку, нирки та інші органи: у Кам’янському від небезпечної інфекції помер чоловік

У листопаді 2023 року у Кам’янському від лептоспірозу помер чоловік працездатного віку.
Про це повідомили у Кам’янському відділі Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Зазначається, що всього за 2023 рік в Україні зареєстровано 247 випадків лептоспірозу серед людей – це в 2,3 рази більше ніж минулого року (тоді було 107 випадків).
Лептоспіроз – особливо небезпечна інфекція з важким перебігом, що уражає судини, нирки, печінку та інші внутрішні органи. Збудник лептоспірозу може уражати як людину, так і тварин.
Головні шляхи зараження людини: контакт із сечею (або іншими біологічними рідинами, крім слини) інфікованих тварин, через воду, ґрунт, продукти, забруднені сечею інфікованих тварин, а також під час купання в заражених водоймах тощо. Інкубаційний період (від моменту зараження до появи перших ознак захворювання) – в середньому 6-14 днів.
Хвороба зазвичай починається з різкого підняття температури тіла до 39-39,5°C, яка у наступні 6-10 днів зберігається на високому рівні. Серед інших симптомів: сильна загальна слабкість, головний біль, біль у м’язах, попереку.
Щоб не заразитися лептоспірозом, дотримуйтеся цих правил:
Важливо: якщо з’явилися клінічні ознаки хвороби, негайно звертайтесь за медичною допомогою.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік через судоми отримав важку травму голови.
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