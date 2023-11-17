На Днепропетровщине возле исправительной колонии задержали мужчину с «набором» наркотиков

Отмечается, что у задержанного уже была судимость.

12 ноября около 18:00 в полицию сообщили о подозрительном мужчине возле одной из исправительных колоний области. Приехав на место, полицейские обнаружили там 31-летнего ранее судимого мужчину, который имел при себе «набор» различных наркотиков: метадон, метамфитамин, каннабис.

Правоохранители изъяли у него расфасованные слип-пакеты с наркотическими веществами и направили их на экспертизу. Вероятно, мужчина хотел перебросить свой сверток через забор на территорию колонии.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

16 ноября следователи сообщили задержанному о подозрении по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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