У Дніпрі знову погрожували підірвати всі школи

Це вже вдруге за цей тиждень.

Учора, 16 листопада, на електронну пошту call-центру СБУ надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл у Дніпрі.

Про це розповіли у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці перевірили 130 навчальних закладів. Вибухівку чи щось подібне вони не знайшли, інформація про замінування, на щастя, не підтвердилась.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, ні в якому разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте “101” чи “102”!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в руках у хлопчика вибухнув боєприпас: коментар поліції та що з постраждалим.

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