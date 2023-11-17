У Дніпрі знову погрожували підірвати всі школи

Учора, 16 листопада, на електронну пошту call-центру СБУ надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл у Дніпрі.
Про це розповіли у Дніпровській міській раді.
Правоохоронці перевірили 130 навчальних закладів. Вибухівку чи щось подібне вони не знайшли, інформація про замінування, на щастя, не підтвердилась.
Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, ні в якому разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте “101” чи “102”!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в руках у хлопчика вибухнув боєприпас: коментар поліції та що з постраждалим.
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Зазначається, що затриманий вже мав судимість.
Усі обставини встановлюють.
Без паніки - вибухи виробничі!
На щастя, ніхто не постраждав.