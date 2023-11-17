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У Дніпрі знову погрожували підірвати всі школи

Сьогодні 09:25
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Це вже вдруге за цей тиждень.

Новости Днепра про У Дніпрі знову погрожували підірвати всі школи

Учора, 16 листопада, на електронну пошту call-центру СБУ надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл у Дніпрі.

Про це розповіли у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці перевірили 130 навчальних закладів. Вибухівку чи щось подібне вони не знайшли, інформація про замінування, на щастя, не підтвердилась.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, ні в якому разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте “101” чи “102”!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в руках у хлопчика вибухнув боєприпас: коментар поліції та що з постраждалим.

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Новости Днепра про У Дніпрі знову погрожували підірвати всі школиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі знову погрожували підірвати всі школиРусский

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