У Дніпрі з’явився колгосп

У Дніпрі відродили колгосп.

Щоправда, це сталося в межах виставки присвяченої Дню працівника сільського господарства.

Як повідомили представники музею “Машини часу”, днями відкрили виставку “Колгоспу в музеї”. Інтерактивну експозицію приурочили до професійного свята людей, які займаються сільським господарством.

На виставці можна побачити знаряддя, якими користувалися працівники колгоспів кількадесят років тому. Це трактор “ВТЗ” 1938 року виготовлення, верстат для в’язання віників та автоматична кукурдзочистка.

Дніпряни можуть на собі відчути колгоспний колорит, на декілька хвилин переодягнувшись у доярку чи тракториста. Відвідувачі, якщо захочуть, мають змогу почистити кукурудзу чи покормити курей, які бродять павільйоном.

Як зазначили музейники, попри те, що на столі для колориту стоїть самогон, його відвідувачам не розливають, хоча шматочок сала скуштувати дадуть.

Нагадаємо, музей “Машини часу” розташований на вулиці Мандриківській.

Раніше ми показували оригінальну клумбу на Перемозі, де є звірята на возах та міні-колодязь.

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