В Днепре полиция разыскивает 16-летнего парня: нужна помощь

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Полиция Днепра разыскивает 16-летнего Евгения Бойду.

18 мая около 07:30 он ушел с места жительства и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: среднего роста, спортивного телосложения, справа на лбу родимое пятно, волосы светлые.

Был одет: куртка черная, синие джинсы, кроссовки синие Puma, футболка черная с белыми полосами. При себе у него был синий рюкзак.

Если вы видели парня или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (096) 884-83-94 или 102.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре исчезла 12-летняя девочка: к поискам привлекли весь город.

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