Сегодня с ним простятся навеки: в Донецкой области погиб солдат из Криворожья

Во время полномасштабного вторжения Андрей Михайлович служил водителем стрелкового отделения. В последнее время защитник выполнял боевые задания на донецком направлении фронта. 11 мая в ходе одной из таких задач мужчина погиб. Это произошло вблизи Водяного Донецкой области.
О гибели земляка сообщили в сообществе Широковской общины. Прощание с солдатом Андреем Куженко состоится сегодня, 18 мая, в 13:00 в поселке городского типа Широкое по адресу ул. Защитников Отечества, 28
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