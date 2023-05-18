У Дніпрі поліція розшукує 16-річного хлопця: потрібна допомога

Поліція Дніпра розшукує 16-річного Євгена Бойду.
18 травня близько 07:30 він пішов з місця мешкання та до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетросвькій області.
Прикмети: середнього зросту, спортивної статури, справа на лобі родима пляма, волосся світле.
Був одягнутий: куртка чорна, сині джинси, кросівки сині “Puma”, футболка чорна з білими смугами. При собі мав синій рюкзак.
Якщо ви бачили хлопця або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (096) 884-83-94 або 102.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі зникла 12-річна дівчинка: до пошуків залучили все місто.
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