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У Дніпрі поліція розшукує 16-річного хлопця: потрібна допомога

Сьогодні 14:00
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Новости Днепра про У Дніпрі поліція розшукує 16-річного хлопця: потрібна допомога

Поліція Дніпра розшукує 16-річного Євгена Бойду.

18 травня близько 07:30 він пішов з місця мешкання та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетросвькій області.

Прикмети: середнього зросту, спортивної статури, справа на лобі родима пляма, волосся світле.

Був одягнутий: куртка чорна, сині джинси, кросівки сині “Puma”, футболка чорна з білими смугами. При собі мав синій рюкзак.

Якщо ви бачили хлопця або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (096) 884-83-94 або 102.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі зникла 12-річна дівчинка: до пошуків залучили все місто. 

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Новости Днепра про У Дніпрі поліція розшукує 16-річного хлопця: потрібна допомогаУкраїнська

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