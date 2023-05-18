До пошуків залучили все місто: у Дніпрі зникла 12-річна дівчинка

До пошуків долучилися волонтери.

У Дніпрі шукають 12-річну Світлану Дашко. Як повідомили в поліції, востаннє дівчинку бачили 17 травня близько 16:00, коли вона виходила з культурно-ділового центру “Дніпропрес”, що на 12 кварталі Дніпра.

Після цього зв’язок з нею обірвався та додому вона не повернулася.

Сьогодні до пошуків дівчинки долучилися правоохоронці, пошуко-рятувальні загони “Мілена” та “Ангел”, а також небайдужі містяни. Перевіряють місця, куди могла піти дитина – двори, покинуті будівлі. Поліціянти вивчають відео з камер спостереження та опитують людей, з якими могла контактувати школярка.

Поліція просить допомоги у дніпрян. Якщо ви бачили Світлану, то прохання звернутися за телефонами (096)-095-11-05, (063)-93-15-327, (050)-41-23-313 або 102.

Прикмети: на вигляд 12 років, зріст 152 см, худощавої статури, очі блакитні, русе волосся до плеч.

Особливі прикмети: шрам на лівій брові.

Була одягнута у день зникнення: футболка в чорно-білу смужку, джинси, чорна кофта с золотими візерунками, білі босоніжки з чорною платформою. При собі мала рюкзак коричневого кольору.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про пошуки 67-річного Миколи Корецького, який поїхав з дому в Новомосковську на велосипеді і не повернувся.

Читайте також:

Українська

Автор: