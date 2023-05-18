В Днепре горела квартира в многоэтажке: есть погибший и пострадавшая

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Вчера в 21:30 в 10-этажном доме загорелась двухкомнатная квартира на 8 этаже. Прибывшие на место спасатели сразу же начали выводить людей и их питомцев из подъезда на улицу. Удалось спасти 13 человек, в том числе 3 детей.
Женщина 1952 года рождения, которую вынесли из горящей квартиры, получила ожоги ног и отравление продуктами горения. Ее доставили в больницу.
Мужчину 1949 года рождения, который был владельцем квартиры, нашли мертвым.
Огонь повредил домашнее имущество на площади 20 кв. м.
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