Как в Днепре работает общественный транспорт 18 мая

Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 707 автобусов (из них 117 – большой вместимости).

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Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»:

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

Сегодня, 18 мая, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

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