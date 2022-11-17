Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре показали, как выглядит одна из квартир на месте сегодняшнего ракетного удара

В Днепре показали, как выглядит одна из квартир на месте сегодняшнего ракетного удара

Сегодня 18:10
просмотров

Сегодня утром россияне снова атаковали Днепр.

Новости Днепра про В Днепре показали, как выглядит одна из квартир на месте сегодняшнего ракетного удара

Российские ракеты попали в промышленное предприятие, дома, троллейбусы и оживленную улицу. К сожалению, пострадали 23 человека. 15 из них – в больнице. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии.

У многих горожан, проживающих неподалеку от ракетного удара, в квартирах выбиты окна и рамы, все жилище в битом стекле.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук показал, как выглядит одна из пострадавших квартир.

Новости Днепра про В Днепре показали, как выглядит одна из квартир на месте сегодняшнего ракетного удара

Новости Днепра про В Днепре показали, как выглядит одна из квартир на месте сегодняшнего ракетного удара

На видео – одна из квартир в Днепре после сегодняшнего утреннего прилета по городу. Российским оккупантам, очевидно, очень мешают окна, мебель в домах украинцев. В жилищах мирных людей, живших привычной, спокойной жизнью, пока «соседи» окончательно не потеряли здравый смысл. россия – страна-террорист. Навсегда, – прокомментировал Николай Лукашук.

А это обломки той ракеты, которая ударила по Днепру:

Новости Днепра про В Днепре показали, как выглядит одна из квартир на месте сегодняшнего ракетного удара

Новости Днепра про В Днепре показали, как выглядит одна из квартир на месте сегодняшнего ракетного удара

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре показали, как выглядит одна из квартир на месте сегодняшнего ракетного удараУкраїнська Новости Днепра про В Днепре показали, как выглядит одна из квартир на месте сегодняшнего ракетного удараРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Восхваляли вооруженные силы россии: в Павлограде задержали двух коллаборантов
    Новости Днепра
    Сегодня 17:34
    Восхваляли вооруженные силы россии: в Павлограде задержали двух коллаборантов

    В Павлограде правоохранители задержали двух мужчин, причастных к коллаборационной деятельности.

    Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко
    Новости Днепра
    Сегодня 15:32
    Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко

    Сегодня утром оккупанты атаковали Днепр.

    Фейсбук заблокировал пост Лукашука с предупреждением об опасности
    Новости Днепра
    Сегодня 14:55
    Фейсбук заблокировал пост Лукашука с предупреждением об опасности

    Сегодня утром российские оккупанты снова атаковали Днепр ракетами.

    «Стоят автомобили по миллиону»: в Днепре детей не пустили на парковку ЖК во время тревоги
    Новости Днепра
    Сегодня 12:54
    «Стоят автомобили по миллиону»: в Днепре детей не пустили на парковку ЖК во время тревоги

    Сегодня жители Днепра проснулись не от сигнала будильника.

    Последние новости

    Восхваляли вооруженные силы россии: в Павлограде задержали двух коллаборантов
    Восхваляли вооруженные силы россии: в Павлограде задержали двух коллаборантов

    В Павлограде правоохранители задержали двух мужчин, причастных к коллаборационной деятельности.

    Сегодня 17:34
    0
    просмотров
    Не остаться без Интернета: как из смартфона сделать модем и маршрутизатор
    Не остаться без Интернета: как из смартфона сделать модем и маршрутизатор

    Если отключили свет, но для работы очень нужен Интернет, то из обычного смартфона можно сделать как маршрутизатор беспроводной сети, так и модем, который будет раздавать сигнал Всемирной сети.

    Сегодня 17:30
    просмотров
    Кто может поехать на Евровидение-2023: выбрали финалистов Нацотбора
    Кто может поехать на Евровидение-2023: выбрали финалистов Нацотбора

    Суспільне избрало финалистов украинского нацотбора.

    Сегодня 16:52
    просмотров
    Сильно пострадала от обстрелов: легендарную «Барабашовку» в Харькове частично снесут
    Сильно пострадала от обстрелов: легендарную «Барабашовку» в Харькове частично снесут

    Российские оккупанты обстреливают все: торговые центры, жилые дома, энергетическую и критическую инфраструктуру, рынки.

    Сегодня 16:10
    0
    просмотров
    Суд в Гааге подтвердил, что малайзийский Боинг сбили боевики так называемой «ДНР», контролируемой Россией
    Суд в Гааге подтвердил, что малайзийский Боинг сбили боевики так называемой «ДНР», контролируемой Россией

    Спустя почти 9 лет окружной суд Гааги подтвердил, что малазийский Боинг в 2014 году сбили боевики так называемой "ДНР".

    Сегодня 16:08
    просмотров
    На Днепропетровщине спасатели сняли бабушку, которая сидела на кондиционере
    На Днепропетровщине спасатели сняли бабушку, которая сидела на кондиционере

    В Каменском спасателям пришлось снимать пенсионерку с кондиционера.

    Сегодня 15:53
    просмотров
    Ракетный удар сильно повредил общественный транспорт в Днепре
    Ракетный удар сильно повредил общественный транспорт в Днепре

    Сегодняшний ракетный удар повредил транспорту инфраструктуру.

    Сегодня 15:39
    просмотров
    Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко
    Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко

    Сегодня утром оккупанты атаковали Днепр.

    Сегодня 15:32
    0
    просмотров
    Заряжает роутер, ноутбук и использует солнечную энергию: как выбрать пауэрбанк и сколько он стоит
    Заряжает роутер, ноутбук и использует солнечную энергию: как выбрать пауэрбанк и сколько он стоит

    Украину враг продолжает обстреливать ракетами. Его цель – объекты критической инфраструктуры, особенно электростанции. В Днепре уже несколько дней действуют аварийные отключения света, никаких графиков нет. Электричество может пропасть в любую минуту.  Чтобы не остаться без связи с внешним миром, и…

    Сегодня 15:15
    0
    просмотров
    Фейсбук заблокировал пост Лукашука с предупреждением об опасности
    Фейсбук заблокировал пост Лукашука с предупреждением об опасности

    Сегодня утром российские оккупанты снова атаковали Днепр ракетами.

    Сегодня 14:55
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх