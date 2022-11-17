В Днепре показали, как выглядит одна из квартир на месте сегодняшнего ракетного удара

Российские ракеты попали в промышленное предприятие, дома, троллейбусы и оживленную улицу. К сожалению, пострадали 23 человека. 15 из них – в больнице. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии.
У многих горожан, проживающих неподалеку от ракетного удара, в квартирах выбиты окна и рамы, все жилище в битом стекле.
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук показал, как выглядит одна из пострадавших квартир.
На видео – одна из квартир в Днепре после сегодняшнего утреннего прилета по городу. Российским оккупантам, очевидно, очень мешают окна, мебель в домах украинцев. В жилищах мирных людей, живших привычной, спокойной жизнью, пока «соседи» окончательно не потеряли здравый смысл. россия – страна-террорист. Навсегда, – прокомментировал Николай Лукашук.
А это обломки той ракеты, которая ударила по Днепру:
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