Можно приобрести за донат: в Днепре изготовляют сувенирные противотанковые ежи (ФОТО)

В Днепре в учреждениях внешкольного образования изготовляют сувенирные противотанковые ежи.

Их можно приобрести за донат на ВСУ. Все вырученные средства идут на помощь военным.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Идея с ежами возникла еще на День города. Тогда сделали инсталляцию из 31 ежа в знак годовщины нашей независимости. Их расписали петриковской росписью с символикой разных регионов Украины, среди которых была и Херсонщина с арбузами. Среди горожан и гостей города получили одобрительные отзывы. Вырученные средства от продажи крупных ежей были направлены на помощь ВСУ. Учитывая спрос, изготовляем и маленькие ежи, – рассказала директор департамента молодежной политики и национально-патриотического воспитания городского совета Дарья Белая.

Один еж стоит от одной тысячи гривен. Из-за границы люди готовы покупать и дороже. За вырученные средства покупали уже и буржуйки, и обогреватели для защитников. При покупке ежа можно заказать и рисунок по желанию.

Если вы хотите себе такого ежика, заказать можно через департамент молодежной политики и национально-патриотического воспитания городского совета. Ссылки – здесь и здесь.

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