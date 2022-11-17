Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко

Россияне ударили по городским кварталам в начале дня. Когда люди уже были на улицах. Ехали на работу, шли по делам. Просто жили своей привычной жизнью… За все эти преступные обстрелы придет расплата, – отметил Валентин Резниченко.

К сожалению, пострадали 23 человека. 15 из них – в больнице. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии.

Сегодня утром во время тревоги жители Днепра слышали взрывы.

Сегодня жители Днепра проснулись не от сигнала будильника.

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