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  • Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко

Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко

Сегодня 15:32
просмотров

Сегодня утром оккупанты атаковали Днепр.

Новости Днепра про Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко

Российские ракеты попали в промышленное предприятие, дома, троллейбусы и оживленную улицу.

Об этом сообщил Валентин Резниченко, председатель Днепропетровского областного совета.

К сожалению, пострадали 23 человека. 15 из них – в больнице. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии.

Новости Днепра про Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко

Новости Днепра про Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко

Россияне ударили по городским кварталам в начале дня. Когда люди уже были на улицах. Ехали на работу, шли по делам. Просто жили своей привычной жизнью… За все эти преступные обстрелы придет расплата, – отметил Валентин Резниченко.

А это последствия ракетного удара…

Новости Днепра про Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко

Новости Днепра про Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко

россия — страна-террорист.

Новости Днепра про Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко

Новости Днепра про Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко

Новости Днепра про Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко

Напомним, ранее мы писали, что в троллейбусе, оказавшемся вблизи места прилета в Днепре, выбило все окна (ФОТО).

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Новости Днепра про Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – РезниченкоУкраїнська Новости Днепра про Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – РезниченкоРусский

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