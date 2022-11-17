Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко

Российские ракеты попали в промышленное предприятие, дома, троллейбусы и оживленную улицу.
Об этом сообщил Валентин Резниченко, председатель Днепропетровского областного совета.
К сожалению, пострадали 23 человека. 15 из них – в больнице. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии.
Россияне ударили по городским кварталам в начале дня. Когда люди уже были на улицах. Ехали на работу, шли по делам. Просто жили своей привычной жизнью… За все эти преступные обстрелы придет расплата, – отметил Валентин Резниченко.
А это последствия ракетного удара…
россия — страна-террорист.
Напомним, ранее мы писали, что в троллейбусе, оказавшемся вблизи места прилета в Днепре, выбило все окна (ФОТО).
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