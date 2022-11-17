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  • Восхваляли вооруженные силы россии: в Павлограде задержали двух коллаборантов

Восхваляли вооруженные силы россии: в Павлограде задержали двух коллаборантов

Сегодня 17:34
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В Павлограде правоохранители задержали двух мужчин, причастных к коллаборационной деятельности.

Новости Днепра про Восхваляли вооруженные силы россии: в Павлограде задержали двух коллаборантов

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

По данным полиции, мужчины публиковали сообщения в поддержку действий российских властей и восхваляли вооруженные силы страны-агрессора. Информацию они распространяли на личных страницах в запрещенных в Украине социальных сетях.

16 и 17 ноября правоохранители провели по месту жительства фигурантов санкционированные судом обыски и изъяли компьютерную технику. Мужчин задержали для установления всех обстоятельств преступления.

В ближайшее время фигурантам сообщат о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Новости Днепра про Восхваляли вооруженные силы россии: в Павлограде задержали двух коллаборантов

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