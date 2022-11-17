«Стоят автомобили по миллиону»: в Днепре детей не пустили на парковку ЖК во время тревоги

Россияне снова атаковали город. Попали в два района, есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Кроме того, повреждены жилые дома рядом. К сожалению, количество пострадавших растет. Пока известно о 14 человек.
Но не все готовы помогать друг другу в тяжелое время.
Так, в Днепре в ЖК «Пятый континент» не пустили людей на парковку во время тревоги, чтобы укрыться. А все из-за «автомобилей по миллиону».
Об этом написал днепрянин Андрей Гординский в Фейсбук.
Сегодня утром я выезжал с паркинга ЖК «5-й континент». Завхоз не пускал внутрь спрятаться во время тревоги людей, говоря, что там стоят авто по миллиону и жители жалуются, мол, вам здесь делать нечего и идите в свои панельки. Через 15 минут моя семья, два маленьких сына, которым 7 и 8 лет, получили такой же ответ и остались стоять на улице. Сейчас они ужасно напуганы от свиста пролетающей ракеты и взрывов, – написал мужчина.
К сожалению, до сих пор некоторые люди не поняли, что жизнь – самое ценное, что у нас есть. Не будьте такими!
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