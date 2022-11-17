Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі показали, як виглядає одна з квартир на місці сьогоднішнього ракетного удару

У Дніпрі показали, як виглядає одна з квартир на місці сьогоднішнього ракетного удару

Сьогодні 18:10
просмотров

Сьогодні вранці росіяни знову атакували Дніпро.

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як виглядає одна з квартир на місці сьогоднішнього ракетного удару

Російські ракети поцілили у промислове підприємство, будинки, тролейбуси та жваву вулицю. На жаль, постраждали 23 людини. 15 з них – у лікарні. Одна постраждала важка.

У багатьох містян, які мешкають неподалік від ракетного удару, у квартирах вибиті вікна та шибки, уся оселя у битому склі.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук показав, як виглядає одна із постраждалих квартир.

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як виглядає одна з квартир на місці сьогоднішнього ракетного удару

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як виглядає одна з квартир на місці сьогоднішнього ракетного удару

На відео – одна з квартир у Дніпрі після сьогоднішнього ранкового прильоту по місту. Російським окупантам, вочевидь, дуже заважають вікна, меблі в оселях українців. В оселях мирних людей, які жили звичним, спокійним життям, допоки «сусіди» остаточно не втратили здоровий глузд. росія – країна-терорист. Назавжди, – прокоментував це Микола Лукашук.

А це уламки тієї ракети, яка вдарила по Дніпру:

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як виглядає одна з квартир на місці сьогоднішнього ракетного удару

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як виглядає одна з квартир на місці сьогоднішнього ракетного удару

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як виглядає одна з квартир на місці сьогоднішнього ракетного ударуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі показали, як виглядає одна з квартир на місці сьогоднішнього ракетного ударуРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Не залишитися без Інтернету: як зі смартфона зробити модем та маршрутизатор
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:30
    Не залишитися без Інтернету: як зі смартфона зробити модем та маршрутизатор

    Якщо відключили світло, але для роботи дуже потрібний Інтернет, то…

    Ракетний удар сильно пошкодив громадський транспорт у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:39
    Ракетний удар сильно пошкодив громадський транспорт у Дніпрі

    Сьогоднішній ракетний удар пошкодив транспорту інфраструктуру.

    Росіяни ударили у Дніпрі по житловому кварталу, 23 людини постраждали, 15 з них – у лікарні, – Резніченко
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:32
    Росіяни ударили у Дніпрі по житловому кварталу, 23 людини постраждали, 15 з них – у лікарні, – Резніченко

    Сьогодні вранці окупанти атакували Дніпро.

    Фейсбук заблокував допис Лукашука з попередженням про небезпеку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:55
    Фейсбук заблокував допис Лукашука з попередженням про небезпеку

    Сьогодні вранці російські окупанти знову атакували Дніпро ракетами.

    Наверх