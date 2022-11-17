У Дніпрі показали, як виглядає одна з квартир на місці сьогоднішнього ракетного удару

Сьогодні вранці росіяни знову атакували Дніпро.

Російські ракети поцілили у промислове підприємство, будинки, тролейбуси та жваву вулицю. На жаль, постраждали 23 людини. 15 з них – у лікарні. Одна постраждала важка.

У багатьох містян, які мешкають неподалік від ракетного удару, у квартирах вибиті вікна та шибки, уся оселя у битому склі.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук показав, як виглядає одна із постраждалих квартир.

На відео – одна з квартир у Дніпрі після сьогоднішнього ранкового прильоту по місту. Російським окупантам, вочевидь, дуже заважають вікна, меблі в оселях українців. В оселях мирних людей, які жили звичним, спокійним життям, допоки «сусіди» остаточно не втратили здоровий глузд. росія – країна-терорист. Назавжди, – прокоментував це Микола Лукашук.

А це уламки тієї ракети, яка вдарила по Дніпру:

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