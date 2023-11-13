В Днепре отменили счета за газ жителям одного из домов

Речь идет о владельцах жилищ в частично разрушенном доме на Набережной Победы, куда в январе 2023 года попала российская ракета. Как оказалось, жители квартир, которых уже не существует, получали счета за газ.
Об этом рассказал нардеп Дмитрий Кисилевский на своей Facebook-странице.
«Днепрогаз» на протяжении нескольких месяцев незаконно выставлял счета жителям разрушенных квартир. Люди не могли пользоваться газом, но платежки получали исправно.
Кроме этого, АО «Днепрогаз» упразднило чрезмерно начисленные объемы природного газа нескольким жителям дома по пр. Мира 37 (Левобережный-3).
Напомним, 14 января 2023 года в здание на Набережной Победы попала ракета. Тогда полностью разрушился один подъезд и были повреждены десятки квартир. Из-за российского удара погибли 46 человек, еще более 80 пострадали.
Уже завершили восстановление уцелевшей после удара части многоэтажки. Кроме того, на месте уничтоженного подъезда хотят установить мемориал, против которого недавно выступили жители дома.
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