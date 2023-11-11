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  • У Дніпрі мешканці будинку 118 на Перемозі проти створення пам’ятного меморіалу на місці трагедії

У Дніпрі мешканці будинку 118 на Перемозі проти створення пам’ятного меморіалу на місці трагедії

Сьогодні 11:56
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Мешканці будинку 118 на Перемозі проти того, щоб на місці трагедії, в якій загинуло 46 чоловік створювали пам’ятний меморіал та меморіальний сквер.

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці будинку 118 на Перемозі проти створення пам’ятного меморіалу на місці трагедії

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Обласний“.

Вони написали відповідного листа до міської ради.

До відповідних дій містяни вдались після того, як мер Дніпра Борис Філатов озвучив такі наміри в одному з інтерв’ю.

Мешканці отримали відповідь від чиновників, де їх повідомили, що це питання на стадії розгляду. І пообіцяли, що їх думка буде врахована.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу 14 січня 2023 року ракетою Х-22 по багатоповерхівці загинуло 46 чоловік, більш ніж 80 отримали поранення. 

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Новости Днепра про У Дніпрі мешканці будинку 118 на Перемозі проти створення пам’ятного меморіалу на місці трагедіїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі мешканці будинку 118 на Перемозі проти створення пам’ятного меморіалу на місці трагедіїРусский

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