В Днепре жители дома 118 на Победе против создания памятного мемориала на месте трагедии

Они написали соответствующее письмо городскому совету.
К ответным действиям горожане прибегли после того, как мэр Днепра Борис Филатов озвучил такие намерения в одном из интервью.
Жители получили ответ от чиновников, где их сообщили, что это вопрос на стадии разбирательства. И пообещали, что их мнение будет учтено.
Напомним, в результате вражеского обстрела 14 января 2023 года ракетой Х-22 по многоэтажке погибли 46 человек, более 80 получили ранения.
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