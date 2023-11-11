В Днепре жители дома 118 на Победе против создания памятного мемориала на месте трагедии

Жители дома 118 на Победе против того, чтобы на месте трагедии, в которой погибли 46 человек, создавали памятный мемориал и мемориальный сквер.

Они написали соответствующее письмо городскому совету.

К ответным действиям горожане прибегли после того, как мэр Днепра Борис Филатов озвучил такие намерения в одном из интервью.

Жители получили ответ от чиновников, где их сообщили, что это вопрос на стадии разбирательства. И пообещали, что их мнение будет учтено.

Напомним, в результате вражеского обстрела 14 января 2023 года ракетой Х-22 по многоэтажке погибли 46 человек, более 80 получили ранения.

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