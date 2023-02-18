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  • На місці зруйнованого російською ракетою будинку на Перемозі зведуть меморіальний сквер, — Філатов

На місці зруйнованого російською ракетою будинку на Перемозі зведуть меморіальний сквер, — Філатов

Сьогодні 09:08
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Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що на місці зруйнованої дев'ятиповерхівки на Перемозі, у яку 14 січня влучила російська ракета, зведуть меморіальний сквер.

Новости Днепра про На місці зруйнованого російською ракетою будинку на Перемозі зведуть меморіальний сквер, — Філатов

Під час того ракетного терору по місту загинуло 46 мирних дніпрян. У будинку повністю знищені два під’їзди. Вцілілу частину вже почали відновлювати, а на місці зруйнованого блоку з’явиться меморіальний сквер. Про такі плани Філатов повідомив в інтерв’ю іспанському виданню «El Mundo» та телеканалу «LaSexta».

Мер Дніпра також зауважив, що відбудувати зруйновані під’їзди, аби повернути людям їхнє житло на тому ж місці, – означало б змусити їх знову і знову переживати біль пережитої трагедії. Натомість місто максимально монетизує виплати постраждалим, тож вони зможуть самостійно обрати нове житло. Відомо, що наразі на це надійшло 230 заяв.

Ракетну атаку 14 січня Філатов назвав воєнним злочином і підкреслив, що “ми ніколи цього не забудемо, не пробачимо і знайдемо тих, хто це зробив”. 

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Новости Днепра про На місці зруйнованого російською ракетою будинку на Перемозі зведуть меморіальний сквер, — ФілатовУкраїнська Новости Днепра про На місці зруйнованого російською ракетою будинку на Перемозі зведуть меморіальний сквер, — ФілатовРусский

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