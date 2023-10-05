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В Днепре один из жилмассивов остался без воды: почему и когда ее вернут

Сегодня 10:16
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Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про В Днепре один из жилмассивов остался без воды: почему и когда ее вернут

Сегодня, 5 октября, жители жилмассива Левобережный-3 остались без воды.

Причина – проведение аварийных работ по ул. Донецкое шоссе/ул. Березинская.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

  • ул. Политехническая, 3-91.

Водоснабжение также будет восстановлено в течение дня.

Новости Днепра про В Днепре один из жилмассивов остался без воды: почему и когда ее вернут

Обновлено: также прекращено водоснабжение:

  • бульвара Славы, 1д, 5к, 5м,
  • ул. Набережная Победы, 130

Новости Днепра про В Днепре один из жилмассивов остался без воды: почему и когда ее вернут

Также прекращено водоснабжение:

Новости Днепра про В Днепре один из жилмассивов остался без воды: почему и когда ее вернут

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре не будет света 9 часов: проверьте свой адрес.

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