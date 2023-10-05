В Днепре один из жилмассивов остался без воды: почему и когда ее вернут

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре не будет света 9 часов: проверьте свой адрес.

Водоснабжение также будет восстановлено в течение дня.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

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