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В Каменском мужчина устроил стрельбу на улице и ранил двух человек

Сегодня 07:15
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Раненых госпитализировали в больницу.

Новости Днепра про В Каменском мужчина устроил стрельбу на улице и ранил двух человек

30 сентября в 23:30 в полицию поступило сообщение о стрельбе возле одного из кафе в Каменском.

На место прибыли полицейские, они установили, что во время ссоры 36-летний мужчина достал пистолет и выстрелил в сторону оппонентов. В результате двух пострадавших – 24 и 33 лет – с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу.

Стрелка задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство).

Суд избрал задержанному меру пресечения – домашний арест. Продолжается расследование.

Напомним, ранее мы писали: Смертельная стрельба в Днепре: у женщины, которая была вместе с погибшим в Jaguar, в крови обнаружили алкоголь

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Новости Днепра про В Каменском мужчина устроил стрельбу на улице и ранил двух человекУкраїнська Новости Днепра про В Каменском мужчина устроил стрельбу на улице и ранил двух человекРусский

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