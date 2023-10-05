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  • Может быть в Днепре: волонтеры разыскивают без вести пропавшего 26-летнего мужчину

Может быть в Днепре: волонтеры разыскивают без вести пропавшего 26-летнего мужчину

Сегодня 08:00
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Присмотритесь внимательно к фото!

Новости Днепра про Может быть в Днепре: волонтеры разыскивают без вести пропавшего 26-летнего мужчину

Волонтеры разыскивают без вести пропавшего 26-летнего Вадима Давиденко.

Он житель с. Рассошенцы Полтавской области. Утром 14 сентября отправился в Днепр. После 17 сентября перестал выходить на связь – с тех пор его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена».

Им нужна ваша помощь в поисках пропавшего.

Приметы: рост 165-167 см, худощавого телосложения, русые короткие прямые волосы, глаза светло-серые

Был одет: темная ветровка, синие джинсы, темно-синие кроссовки.

Особые приметы: носит очки для коррекции зрения, картавит, имеет проблемы с дикцией, при ходьбе не становится на полную стопу.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, звоните по номеру: 068-777-01-12.

Важна любая информация!

Новости Днепра про Может быть в Днепре: волонтеры разыскивают без вести пропавшего 26-летнего мужчину

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