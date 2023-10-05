У Дніпрі один із житломасивів залишився без води: чому та коли її повернуть

Сьогодні, 5 жовтня, мешканці житлового масиву Лівобережний-3 залишилися без води.
Причина – проведення аварійних робіт на вул. Донецьке шосе/вул. Березинська.
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:
Водопостачання також відновлять протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі не буде світла 9 годин: перевірте свою адресу.
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