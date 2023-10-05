Сьогодні у Дніпрі не буде світла 9 годин: перевірте свою адресу
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Сьогодні, 5 жовтня, у Дніпрі не буде світла з 08:00 до 17:00.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже,
5 жовтня з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
вул. 152-ї Дивізії: 1, 3, 3-А, 5;
вул. Василя Сліпака: 44, 46, 48;
вул. Донська: 1;
вул. Киргизька: 5, 10;
просп. Богдана Хмельницького: 103-Б, 105, 107;
вул. Майкопська: 2-18 (парні), 19-30, 30-А, 30-Б, 31-36, 36-А, 37-47, 47-А, 48-53, 53-А, 54-57, 59-69 (непарні);
вул. Пасічна: 33, 35, 39, 41, 43, 43-А, 44-61, 61-А, 62-66, 68-82 (парні);
вул. Подільська: 1-9 (непарні), 9-А, 11, 13, 13-А;
вул. Уманська: 20, 22, 24, 26-30, 32, 34-40, 42, 44, 46, 46-А, 48, 48-А, 50-66 (парні), 66-А;
проїзд Олександра Гальченка: 17;
вул. Академіка Янгеля: 2;
вул. Титова: 8, 13, 14А, 16, 18А, 20-25, 27, 28, 30, 32, 49.
Крім того, дніпровська філія ТОВ «Газмережі» сьогодні здійснюватиме ремонтні роботи на своїй системі газопостачання. Через це буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців таких житлових будинків:
вул. Берсенівська, 10, 12, 14, 16, 22, 34, 36, 74, 80;
вул. Марії Приймаченко, 4, 2;
вул. Дубініна, 6;
вул. Лазаряна, 2, 22;
вул. Левка Лук’яненка, 16, 18, 20, 24;
вул. Полігонна, 10-Б, 10-Д.
Відновити подачу газу мають після закінчення регламентних робіт.
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