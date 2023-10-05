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Сьогодні у Дніпрі не буде світла 9 годин: перевірте свою адресу

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі не буде світла 9 годин: перевірте свою адресу

Сьогодні, 5 жовтня, у Дніпрі не буде світла з 08:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 5 жовтня з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. 152-ї Дивізії: 1, 3, 3-А, 5;
  • вул. Василя Сліпака: 44, 46, 48;
  • вул. Донська: 1;
  • вул. Киргизька: 5, 10;
  • просп. Богдана Хмельницького: 103-Б, 105, 107;
  • вул. Майкопська: 2-18 (парні), 19-30, 30-А, 30-Б, 31-36, 36-А, 37-47, 47-А, 48-53, 53-А, 54-57, 59-69 (непарні);
  • вул. Пасічна: 33, 35, 39, 41, 43, 43-А, 44-61, 61-А, 62-66, 68-82 (парні);
  • вул. Подільська: 1-9 (непарні), 9-А, 11, 13, 13-А;
  • вул. Уманська: 20, 22, 24, 26-30, 32, 34-40, 42, 44, 46, 46-А, 48, 48-А, 50-66 (парні), 66-А;
  • проїзд Олександра Гальченка: 17;
  • вул. Академіка Янгеля: 2;
  • вул. Титова: 8, 13, 14А, 16, 18А, 20-25, 27, 28, 30, 32, 49.

Крім того, дніпровська філія ТОВ «Газмережі» сьогодні здійснюватиме ремонтні роботи на своїй системі газопостачання. Через це буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців таких житлових будинків:

  • вул. Берсенівська, 10, 12, 14, 16, 22, 34, 36, 74, 80;
  • вул. Марії Приймаченко, 4, 2;
  • вул. Дубініна, 6;
  • вул. Лазаряна, 2, 22;
  • вул. Левка Лук’яненка, 16, 18, 20, 24;
  • вул. Полігонна, 10-Б, 10-Д.

Відновити подачу газу мають після закінчення регламентних робіт.

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